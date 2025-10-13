Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pátrací akce se šťastným koncem
V Plzni jsme v neděli večer pátrali po malém chlapci a na Tachovsku po ztracených seniorkách. Do rozsáhlých policejních akcí bylo zapojeno spoustu policejních hlídek.
V neděli večer jsme v našem kraji pátrali hned po několika pohřešovaných osobách. Nejprve to byl malý pětiletý chlapec trpící mentální retardací, který šel se svojí maminkou do sklepa v panelovém domě v Plzni. Zatímco byla maminka uvnitř sklepní kóje, chlapec utekl. Po přijatém oznámení jsme okamžitě nasadili do pátrací akce všechny dostupné hlídky, a to včetně speciální pořádkové jednotky nebo policejních psovodů se služebními psy. V domě ani jeho blízkosti se chlapec nenacházel, a tak byla veřejnosti v okolí odeslána sms zpráva se žádostí o pomoc s jeho nalezením. Po chvíli nás zkontaktoval řidič jednoho z plzeňských trolejbusů s informací, že má ve voze chlapce, který odpovídá popisu uvedeném v obdržené sms. Přibližně po půl hodině byl malý cestovatel předán v naprostém pořádku svým rodičům. V tomto případě děkujeme všem za spolupráci a velké poděkování pak patří především panu řidiči trolejbusu.
Asi půl hodiny po této pátrací akci přijali kolegové na operačním středisku další tísňové volání. Tentokráte se ozvaly dvě seniorky z jednoho pečovatelského domu na Tachovsku, které si odpoledne vyšly do parku na procházku. Ztratily se, a jelikož byla venku již tma, nevěděly, kde jsou a jak se mají dostat zpět domů. Netušily, do jakého parku se na vycházku vydaly, jedna z nich trpěla Alzheimerovou nemocí. Opět se tedy spustila rozsáhlá pátrací akce. Policejní hlídky propátrávaly rozsáhlé území, až se jim po dvou hodinách podařilo starší dámy nalézt. Ženy byly v lesním porostu mezi obcemi Kladruby a Stříbro. Policisté zesláblé seniorky, které byly ale jinak naprosto v pořádku, převezli zpět do pečovatelského domu, ze kterého se na odpolední procházku vydaly.
mjr. Mgr. Pavla Burešová
13. října 2025