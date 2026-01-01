Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pátrací akce po seniorce měla šťastný konec
Ženu vypátral služební pes Fort.
Velká pátrací akce po pohřešované 68leté ženě z Tuřic na Mladoboleslavsku proběhla jen dva dny po Štědrém dnu. Ve večerních hodinách dne 26. prosince se na policisty obrátil starší muž s tím, že pohřešuje manželku, která trpí Alzheimerovou chorobou. Seniorka v podvečerních hodinách odešla z místa bydliště a nevrátila se. Vzhledem k její nemoci, a i vzhledem k tomu, že venkovní teploty klesaly asi 6 stupňů pod nulu, policisté na nic nečekali a okamžitě po oznámení se vydali po seniorce pátrat. Do akce bylo nasazeno několik desítek policistů, a to včetně kynologa se služebním psem a vrtulníku Letecké služby, který okolí propátrával za pomoci termovize.
Policisté propátrali jak okolí domu, odkud žena odešla, tak i okolí včetně vodních ploch, polí a lesů. Kynoložka Jana Ondrášková se svým čtyřnohým parťákem Fortem přesunula z Tuřic do obce Sobětuchy, kde policejní pes „vyčmuchal“ pohřešovanou ženu klečící v poli. Seniorka byla zmatená, podchlazená, ale jinak v pořádku.
Vzhledem k nízkým teplotám by delší pobyt venku mohl mít fatální následky. Díky nasazení všech policistů a i díky Fortovi se podařilo seniorku vypátrat včas a v pořádku.
Kolegyni Janě, Fortovi a všem dalším policistům, kteří se na pátrání podíleli, přejeme, aby všechny pátrací akce měly šťastný konec.