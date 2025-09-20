Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pátrací akce na Tachovsku měla šťastný konec

Seniorka vyrazila na houby a ztratila se v lese. 

V pátek dne 19. září 2025 jsme v odpoledních hodinách na lince 158 přijali oznámení o pohřešování 85leté ženy. Ta šla ráno u obce Stráž do lesa na houby i se svou sestrou, se kterou se zhruba po hodině a půl ještě v lese rozdělily a od té doby o sobě pohřešovaná nepodala žádnou zprávu. Neměla u sebe mobilní telefon, což celou situaci zkomplikovalo.
Policisté ihned po přijetí oznámení zahájili pátrací akci, do které se zapojili policisté z obvodních oddělení, ze služby kriminální policie a vyšetřování, dva psovodi se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání osob, speciální pořádková jednotka a povolán byl také policejní vrtulník. Pátrání se zúčastnili i příslušníci hasičského záchranného sboru s psovodem, dobrovolní hasiči a občané z blízké obce. Policejní operační důstojník dal také podnět k rozeslání plošné SMS zprávy o pohřešování ženy i s jejím popisem, která byla doručena téměř 20 tisícům osob žijícím v blízkosti oblasti, kde pátrací akce probíhala.  
Více než 3 hodiny prohledávali policisté, hasiči a dobrovolníci složitý lesní terén a krátce před 19. hodinou přišla dobrá zpráva. Policejnímu psovodovi se osobně přihlásil muž, který ztracenou ženu našel v Jadruži a z plošně rozeslané SMS zprávy věděl o jejím pohřešování. Žena, která byla v pořádku a nepotřebovala lékařskou péči, byla předána své sestře.

por. Bc. Iva Vršecká
20. září 2025
 

