Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pátrací akce na Náchodsku
Pokud muže poznáte, volejte linku 158.
Policisté na Náchodsku od středečního večera, od doby oznámení, pátrají po 42letém muži, kterého pohřešuje jeho partnerka, která se obává o jeho život. Podle oznámení na linku 158 se měl pohřešovaný pokusit o sebevraždu a poté z místa bydliště utekl. Mohl by se skrývat v okolním lesním porostu v katastru obce Velká Jesenice.
Policisté po muži ještě ve večerních hodinách rozjeli pátrací akci a na místo si vyžádali další hlídky a posily, kynology se služebními psy a také policejní vrtulník. K policistům se přidali také členové sboru dobrovolných hasičů, hasičský dron a strážníci městské policie. Bohužel noční pátrací akce ani další pátrací akce svolaná na čtvrteční ráno nebyla úspěšná i přesto, že bylo v náročném lesním terénu propátrané území o rozloze téměř 50 hektarů.
Muže se nám do současné doby nepodařilo vypátrat a tak se obracíme s žádostí o pomoc na veřejnost. Pokud muže poznáte nebo víte, kde se nyní pohybuje, nebo máte informace, které by nám pomohly muže nalézt, volejte na linku 158.
Pohřešovaný muž by měl mít na sobě zelenou mikinu a tmavé džíny, je hubené postavy, vysoký je okolo 185 cm.
Kromě náchodských policistů po muži pátrají také trutnovští kriminalisté z důvodu jeho dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Hledaný muž byl odsouzen mimo jiné za drogovou trestnou činnost. Na hledaného muže byl vydán Okresním soudem v Náchodě příkaz k zatčení.
Děkujeme za spolupráci.
22. května 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová