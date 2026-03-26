Páteční hokejové utkání v Hradci
KRAJ - Dohlédneme na veřejný pořádek a dopravu.
V pátek 27. března 2026 od 18. hodiny hokejový celek HC Mountfield Hradec Králové v rámci extraligového play off hostí soupeře HC Oceláře z Třince.
V souvislosti s tímto hokejovým zápasem budou policisté spolu se strážníky Městské policie Hradec Králové dohlížet na bezpečnost v dopravě a samozřejmě na veřejný pořádek.
Stejně jako doposud bude naším cílem zajistit klidný průběh akce a bezpečnost všech účastníků. V souvislosti s přesunem fanoušků může krátkodobě docházet k dočasným dopravním omezením v okolí stadionu i na příjezdových trasách k němu. Dbejte proto pokynů policistů a strážníků.
por. Pižlová Šárka, DiS.
26.3.2026, 10:50