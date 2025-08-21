Policie České republiky  

Viděli jste střet auta s cyklistou?

Dopravní policisté žádají svědky o pomoc při objasnění dopravní nehody. 

Ke střetu cyklisty s osobním vozidlem mělo dojít ve středu 13. srpna 2025 v 6:25 hodin v České Třebové na silnici č. II/358 na čtyřramenné křižovatce ulic Litomyšlská, Sadová a Masarykova. V osobním vozidle zn. Škoda Fabia jel pouze řidič, na kole cestoval cyklista, který po střetu byl převezen do nemocnice. 

Policisté žádají svědky, kteří viděli jak k nehodě došlo, nebo projíždějící řidiče, kteří mají na svých palubních kamerách záznam z uvedené doby, aby je kontaktovali na čísle 974 580 251 nebo prostřednictvím linky 158. 

21. srpna 2025
por. Mgr. Dita Holečková

