Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Viděli jste střet auta s cyklistou?
Dopravní policisté žádají svědky o pomoc při objasnění dopravní nehody.
Ke střetu cyklisty s osobním vozidlem mělo dojít ve středu 13. srpna 2025 v 6:25 hodin v České Třebové na silnici č. II/358 na čtyřramenné křižovatce ulic Litomyšlská, Sadová a Masarykova. V osobním vozidle zn. Škoda Fabia jel pouze řidič, na kole cestoval cyklista, který po střetu byl převezen do nemocnice.
Policisté žádají svědky, kteří viděli jak k nehodě došlo, nebo projíždějící řidiče, kteří mají na svých palubních kamerách záznam z uvedené doby, aby je kontaktovali na čísle 974 580 251 nebo prostřednictvím linky 158.
21. srpna 2025
por. Mgr. Dita Holečková