Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pod vlivem a bez řidičáku
Obě řidičky způsobily svojí jízdou dopravní nehodu.
V noci na dnešek v Lanškrouně čtyřiadvacetiletá řidička bez řidičského oprávnění usedla za volant a nabourala do zaparkovaného auta. Výsledkem je drobné poškození na obou vozidlech a podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Žena totiž policistům nadýchala 1,49 promile alkoholu.
Podobný případ šetří i kolegové v Letohradě. Tam za volant usedla teprve sedmnáctiletá dívka, která měla s vozidlem nabourat do plotu. Když na místo přijeli policisté a provedli u ní dechovou zkoušku, přístroj ukázal hodnotu 1,44 promile alkoholu v dechu.
Naštěstí se obě nehody obešly bez zranění.
26. srpna 2025
por. Mgr. Dita Holečková