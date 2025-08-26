Policie České republiky  

Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pod vlivem a bez řidičáku

Obě řidičky způsobily svojí jízdou dopravní nehodu. 

V noci na dnešek v Lanškrouně čtyřiadvacetiletá řidička bez řidičského oprávnění usedla za volant a nabourala do zaparkovaného auta. Výsledkem je drobné poškození na obou vozidlech a podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Žena totiž policistům nadýchala 1,49 promile alkoholu.

Podobný případ šetří i kolegové v Letohradě. Tam za volant usedla teprve sedmnáctiletá dívka, která měla s vozidlem nabourat do plotu. Když na místo přijeli policisté a provedli u ní dechovou zkoušku, přístroj ukázal hodnotu 1,44 promile alkoholu v dechu.

Naštěstí se obě nehody obešly bez zranění.

26. srpna 2025
por. Mgr. Dita Holečková

poškozené vozidlo v Lanškrouně

