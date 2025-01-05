Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Svobody si dlouho neužil

Krást měl v šatnách zimních stadionů po celé České republice. 

Svitavští kriminalisté obvinili 46letého muže z trestného činu krádež a v případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Nelze ani vyloučit zpřísnění právní kvalifikace vzhledem k možným dalším zjištěným krádežím. 

Muže se podařilo zadržel kolegům ze Zlínského kraje a to po předchozím souhlasu k zadržení, které vydalo Státní zastupitelství ve Svitavách. Po obvinění akceptoval soudce návrh na mužovo vzetí do vazby. Svobody si obviněný moc neužil, jelikož brány věznice opustil minulý rok v půlce října. Odpykával si trest za předchozí majetkovou trestnou činnost. 

5. ledna 2025
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

