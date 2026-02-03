Policie České republiky  

Pardubický kraj

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Poznáte zloděje?

Svitavští kriminalisté potřebují pomoc při ztotožnění muže na videu. 

V polovině prosince minulého roku zatím neznámý pachatel přes zamčené dveře vstoupil do provozovny baru, a „vyzbrojen“ modrou nákupní taškou se dal na lup.

Odcizil několik lahví alkoholu a krabiček cigaret, hotovost a další věci. Mužovo jednání zachytila kamera, pokud byste ho na záznamu poznali nebo byste měli informace, které by vedly k jeho ztotožnění, ozvěte se na číslo 974 578 322 nebo prostřednictvím linky 158.

Přiloženo video. 

3. února 2026
por. Mgr. Dita Holečková

