Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Poznáte muže?

Ozvěte se svitavským policistů. 

Během prvního listopadového týdne došlo ve Svitavách k odcizení jízdního kola, jehož pořizovací hodnota byla několik desítek korun. V souvislosti s tím by policisté potřebovali hovořit s mužem na fotografii, který by mohl přispět k řádnému objasnění celé věci. Pokud muže poznáte nebo jste to vy sám, ozvěte se na linku 158. Děkujeme.

20. listopadu 2025
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje 

Odkazy do noveho okna

foto PČR

foto PČR 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 