Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Poznáte muže?
Ozvěte se svitavským policistů.
Během prvního listopadového týdne došlo ve Svitavách k odcizení jízdního kola, jehož pořizovací hodnota byla několik desítek korun. V souvislosti s tím by policisté potřebovali hovořit s mužem na fotografii, který by mohl přispět k řádnému objasnění celé věci. Pokud muže poznáte nebo jste to vy sám, ozvěte se na linku 158. Děkujeme.
20. listopadu 2025
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje