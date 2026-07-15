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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Hledáme účastníka nehody

Viděli jste střet cyklistky s vozidlem u supermarketu v Moravské Třebové ke konci dubna? Ozvěte se nám. 

V úterý 21. dubna 2026 kolem 12:15 hodin mělo na parkovišti u supermarketu Billa v Moravské Třebové, ul. Marxova, dojít ke střetu cyklistky s couvajícím vozidlem. Řidič vozidla po nehodě pomohl cyklistce vstát a následně z místa odjel. Policejní orgán přijal oznámení o uvedené dopravní nehodě až dodatečně, a dosud se policistům nepodařilo zjistit totožnost neznámého muže.

Svitavští dopravní policisté žádají samotného řidiče vozidla nebo další svědky, kteří by mohli přispět k objasnění příčin dopravní nehody, aby se ozvali na tel. 974 578 254 nebo na linku 158.

15. července 2026
por. Mgr. Tomáš Dub

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foto PČR

foto PČR 

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