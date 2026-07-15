Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Hledáme účastníka nehody
Viděli jste střet cyklistky s vozidlem u supermarketu v Moravské Třebové ke konci dubna? Ozvěte se nám.
V úterý 21. dubna 2026 kolem 12:15 hodin mělo na parkovišti u supermarketu Billa v Moravské Třebové, ul. Marxova, dojít ke střetu cyklistky s couvajícím vozidlem. Řidič vozidla po nehodě pomohl cyklistce vstát a následně z místa odjel. Policejní orgán přijal oznámení o uvedené dopravní nehodě až dodatečně, a dosud se policistům nepodařilo zjistit totožnost neznámého muže.
Svitavští dopravní policisté žádají samotného řidiče vozidla nebo další svědky, kteří by mohli přispět k objasnění příčin dopravní nehody, aby se ozvali na tel. 974 578 254 nebo na linku 158.
15. července 2026
por. Mgr. Tomáš Dub