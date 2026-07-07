Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Zbraňová amnestie skončila
Během šesti měsíců lidé v Pardubickém kraji odevzdali téměř 300 zbraní
Od 1. ledna do 30. června 2026 mohli lidé v Česku beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, jejich hlavní části, střelivo, munici i výbušniny. Šlo již o šestou zbraňovou amnestii v historii České republiky, kterou přinesl nový zákon č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu a zákon č. 91/2024 Sb., o munici, oba účinné od začátku tohoto roku.
Po dobu šesti měsíců mohl kdokoliv dobrovolně předat zbraň nebo střelivo na kterémkoliv útvaru Policie ČR, přičemž o převzetí policie vydala potvrzení. Odevzdané kusy následně procházely odborným zkoumáním, které mělo ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu. Pokud se souvislost s trestnou činností neprokáže, může osoba, která je odevzdala, požádat o doklady opravňující k jejich legálnímu držení a nabýt je řádně do vlastnictví.
Amnestie se týkala i nebezpečnějších nálezů. Zahrnovala totiž rovněž i munici a výbušniny, např. výbušky, rozbušky, dýmotvorné a osvětlovací prostředky. I přesto, že policie důrazně žádala, aby lidé s takovými předměty sami nemanipulovali a raději okamžitě volali linku 158, v mnoha případech tento nebezpečný materiál donesli přímo na služebny policie. Ve všech případech nálezu munice a výbušnin jsme úzce spolupracovali s Pyrotechnickou službou, která si tyto věci odvezla a následně dojde k jejich řízené likvidaci. V žádném z případů nedošlo v Pardubickém kraji v souvislosti s převozem či odevzdáním výše uvedeného materiálu k újmě na zdraví či životu.
Za dobu trvání amnestie odevzdali lidé v Pardubickém kraji celkem 6 ks zbraní kategorie R1 (podléhající výjimce), 192 ks zbraní kategorie R3 (podléhající povolení), 93 ks zbraní kategorie R4, 6818 ks střeliva, 288 ks munice, 500 g výbušnin.
Pro zajímavost jen za poslední dva dny amnestie bylo v Pardubickém kraji odevzdáno 24 ks zbraní. Předposlední den si na kontaktním místě v Pardubicích pyrotechnik převzal dřevěnou bednu (foto č. 1) obsahující iniciátory, světlice, el. rozbušky a vystřelovací světlice. Poslední červnový den nám přišel email s fotografií (foto č. 2), policejní hlídka u oznamovatele setrvala až do doby příjezdu Pyrotechnické služby.
7. července 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje