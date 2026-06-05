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Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Poznáte muže na videu?

Mohli by pomoci objasnit majetkovou trestnou činnost. 

Zatím neznámý pachatel nebo pachatelé v dubnu poškodili více jak deset zaparkovaných vozidel a způsobit měli škodu předběžně odhadnutou na sto tisíc korun. Kdo toto má na svědomí, teď zjišťují pardubičtí kriminalisté. Právě muži zachyceni na kameře by jim s objasněním této majetkové trestné činnosti mohli pomoci.

Pokud se tedy sami poznají nebo někdo znáte jejich totožnost, obraťte se na kriminalisty prostřednictvím linky 158. Děkujeme za spolupráci.

5. června 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje  

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