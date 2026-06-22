Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pátráme po svědcích nehody
Pomoci by mohli i dva cyklisté zachyceni na kamerách.
Pardubičtí policisté se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při objasňování dopravní nehody, ke které došlo ve středu 27. května krátce po 20. hodině v části obce Holice - Podhráz. Podle zjištěných informací mělo k havárii motocyklu dojít poté, co řidič neznámého osobního vozidla v protisměru přejel do jeho jízdního pruhu. Při následném manévru motocyklista havaroval a utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice.
V rámci prošetřování nehody hledají policisté nejen případné svědky události, ale také informace vedoucí k identifikaci neznámého vozidla a totožnosti jeho řidiče. V této souvislosti hledáme dva cyklisty zachycené na fotografiích, kteří se místem pohybovali jen několik vteřin před samotnou nehodou a mohli by mít k jejímu průběhu důležité informace.
Touto cestou proto žádáme oba cyklisty, aby se přihlásili na tísňové lince 158 nebo na telefonním čísle 974 566 254. Stejně tak policisté uvítají informace od dalších svědků, kteří by mohli přispět k objasnění nehody. Důležité mohou být rovněž záznamy z palubních kamer vozidel, která místem v uvedenou dobu projížděla.
22. června 2026
por. Iveta Kopecká
tisková mluvčí