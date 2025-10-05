Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pátráme po 12letém chlapci
Pokud víte, kde je, ozvěte se nám.
Od včerejšího večera rodina pohřešuje 12letého chlapce (pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Mladík odešel v sobotu 4. října v odpoledních hodinách z domu v Pardubicích a doposud o sobě nedal rodině vědět.
Pohřešovaný je asi 170 cm vysoký, po stranách a v zadní části hlavy má nakrátko střežené hnědé vlasy, na vrchu hlavy má vlasy delší. Vlevo od nosu má výraznou pihu. Při odchodu měl mít na sobě tmavošedou mikinu, tmavě modré rifle a bílé boty s šedou podrážkou. Mobilní telefon u sebe nemá.
Pokud jste chlapce viděli nebo víte, kde by se mohl pohybovat, volejte linku 158.
5. října 2025
por. Mgr. Dita Holečková