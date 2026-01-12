Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pátrací akce se šťastným koncem
Teploty hluboko bod bodem mrazu a mladý muž odešel bez bundy a mobil mu vypadl do sněhu.
Když v neděli po půl šesté ráno volali na linku 158, už nějakou dobu kamaráda hledali. Ukázalo se, že odešel jen v mikině a nikdo neví kam. K choltickému zámku se sjely dostupné policejní hlídky, včetně velitele policie a psovoda. Do pátrání se zapojili i dobrovolní hasiči a nechyběl ani hasičský dron. Všichni na místě měli stejný zájem, najít pohřešovaného včas.
Standardní prověrky nemocnic, nádraží, kontaktování blízkých osob, nic z toho k nalezení pohřešovaného nevedlo. Policisté s hasiči propátrali prostory zámku a zámecké zahrady, vše bylo s negativním výsledkem. Pomoci jim nemohl ani telefon pohřešovaného, jelikož ten našli v parku ve sněhu.
Po půl deváté si policisté na silnici, nedaleko místa, kde byl muž naposledy spatřen, všimli osoby, která odpovídala popisu pohřešovaného. V nezraněném stavu, ale promrzlého ho předali do rukou zdravotníků. Tentokrát vše dobře dopadlo.
Dávejte na sebe pozor, nejen v těchto mrazivých dnech.
12. ledna 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje