Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
(NE)bezpečný internet
Zaměstnanci pardubického magistrátu prošli školením o kybernetické bezpečnosti.
Společenský sál pardubické radnice se včera stal dějištěm důležité vzdělávací akce zaměřené na bezpečnost v digitálním prostoru. Magistrát města Pardubic ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje uspořádal pro své zaměstnance odbornou přednášku s názvem (NE)BEZPEČNÝ INTERNET, která reaguje na stále rostoucí rizika v online prostředí.
V dnešní době, kdy se pracovní i soukromý život prolíná s technologiemi, je digitální gramotnost a ostražitost klíčová. Poručík Radek Bendakovský provedl přítomné úředníky a pracovníky magistrátu širokou škálou aktuálních hrozeb. Přednáška se nesoustředila pouze na ochranu dat v pracovním procesu, ale nabídla i cenný vhled do soukromého bezpečí dospělých a dětí.
Během setkání byly podrobně rozebrány mechanismy moderních online podvodů a důležitost správy vlastní digitální stopy. Velká část pozornosti byla věnována také ochraně nejmladší generace, přičemž poručík Bendakovský vysvětlil rizika spojená s kyberšikanou, cybergroomingem či sextingem. V souvislosti s dynamickým vývojem technologií nechyběla ani diskuse o fenoménu umělé inteligence, nebezpečných výzvách na sociálních sítích nebo problematice dezinformací a projevů internetové agrese.
Toto speciální školení mělo za cíl nejen informovat o existujících hrozbách, ale především vybavit zaměstnance praktickými schopnostmi, jak se v online džungli lépe orientovat a jak efektivně chránit sebe i své okolí.
2. března 2026
por. Bc. Radek Bendakovský
policejní preventista