Chodec utrpěl zranění

Dopravní policisté hledají svědky nehody. 

Minulý týden v úterý 27. ledna 2026 kolem půl sedmé večer došlo v Pardubicích v ulici Jahnova u Prokopova mostu ze směru od centra k dopravní nehodě. Střetl se zde osobní automobil zn. Škoda Superb s chodcem, který utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice.

Pardubičtí dopravní policisté žádají svědky nehody, kteří místem procházeli nebo řidiče, kteří místem projížděli a nehodu viděli nebo mohou mít její záznam na palubní kameře, aby se ozvali na číslo 974 566 254 nebo prostřednictvím linky 158.

3. února 2026
por. Mgr. Dita Holečková

