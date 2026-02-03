Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Chodec utrpěl zranění
Dopravní policisté hledají svědky nehody.
Minulý týden v úterý 27. ledna 2026 kolem půl sedmé večer došlo v Pardubicích v ulici Jahnova u Prokopova mostu ze směru od centra k dopravní nehodě. Střetl se zde osobní automobil zn. Škoda Superb s chodcem, který utrpěl zranění a byl převezen do nemocnice.
Pardubičtí dopravní policisté žádají svědky nehody, kteří místem procházeli nebo řidiče, kteří místem projížděli a nehodu viděli nebo mohou mít její záznam na palubní kameře, aby se ozvali na číslo 974 566 254 nebo prostřednictvím linky 158.
3. února 2026
por. Mgr. Dita Holečková