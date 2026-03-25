Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Chlapec skončil v nemocnici
Policisté hledají svědky nehody v Tyršových sadech.
Minulý týden ve středu, 18. března 2026, v 16:45 hodin v Tyršových sadech došlo ke střetu chodce a elektrokoloběžky. Nezletilý chodec utrpěl při střetu zranění a byl převezen do nemocnice.
Policisté žádají svědky, kteří viděli, jak k nehodě došlo, případně zaznamenali v prostorách parku pohyb elektrokoloběžky před nehodou, aby se obrátili na pardubické dopravní policisty na čísle 974 566 254, případně zavolali na linku 158.
25. března 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje