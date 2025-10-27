Policie České republiky  

Na místě řidič zaplatil i za provozovatele. 

Že se na dálnici jezdí jen s platnou dálniční známkou, a že pokuty je potřeba platit si teď už určitě bude padesátiletý řidič pamatovat.

V minulých hned při silniční kontrole v obci Rokytno na Pardubicku, poté co řidič jel po dálnici bez dálniční známky, policitsté u něj odhalili další prohřešek. Při lustraci řidiče a vozidla totiž zjistili, že sám řidič, ale i provozovatel vozidla mají nedoplatek v centrální evidenci CEPAN v celkové výši pět a půl tisíce korun. Dlužnou částku na místě zaplatil jak za sebe, tak i za provozovatele vozidla. Po uhrazení pokuty i dluhu mohl pokračovat dál v cestě.

27. říjen 2025
por. Mgr. Dita Holečková  

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

