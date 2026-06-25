Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Viděli jste pád motorkáře?
Hledáme svědky nehody motocyklu mezi Slatiňany a Sobětuchy na Chrudimsku.
Ve středu 24. června 2026 kolem 14:40 hodin došlo mezi obcemi Slatiňany a Sobětuchy, v blízkosti autobusové zastávky Chrudim, Podhůra, k nehodě motocyklu. Řidiče motocyklu zn. Kentoya měl při předjíždění ohrozit neznámý řidič s vozidlem Škoda Fabia zelené barvy. V důsledku toho měl ztratit nad motocyklem kontrolu a upadl na komunikaci.
Dopravní policisté žádají samotného řidiče vozidla Škoda Fabia a další svědky, kteří pád motocyklisty viděli nebo uvedeným místem v dané době projížděli a mají záznam z palubní kamery, aby se ozvali na tel. 974 572 251 nebo na linku 158.
25. června 2026
por. Mgr. Tomáš Dub