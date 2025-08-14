Policie České republiky  

Pomozte nám s pátráním

Viděli jste pohřešovanou nebo její auto? Ozvěte se nám! 

Pátráme po 47leté ženě (pokud je odkaz neaktivní, byla nalezena) z Hlinska na Chrudimsku, která je asi 170 cm vysoká, hubená a má krátké tmavěčervené vlasy.

Pohřešovanou její rodina viděla naposledy v sobotu 9. srpna a dnes měli domluvenou návštěvu. V místě bydliště se však nikdo nenachází, žena má vypnutý telefon a její vozidlo u domu není. Hledaná se léčí s psychickými problémy a je důvodná obava o její život a zdraví.

S největší pravděpodobností se pohybuje ve svém vozidle zn. Hyundai I 10, bílé barvy, RZ 5E6 2894.

V případě, že máte jakékoliv informace k pohybu pohřešované nebo jejího vozidla, zavolejte na linku 158.

14. srpna 2025
por. Mgr. Tomáš Dub

