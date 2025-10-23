Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pátráme po hledaném muži
Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání.
V souvislosti s majetkovou trestnou činností pátráme po hledaném muži (pokud se odkaz neaktivní, pátrání bylo ukončeno).
Muž by se mohl pohybovat na Chrudimsku, Pardubicku, ale není vyloučeno, že i po celé České republice. V současné době by měl být hubenější postavy, mít delší vlasy i vousy.
Pokud jste muže viděli nebo víte, kde by se mohl pohybovat, ozvěte se na linku 158.
23. října 2025
por. Mgr. Dita Holečková