Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Hledáme řidičku
Zeptala se, zda je vše v pořádku a pak odjela.
Ve čtvrtek 6. listopadu 2025 pár minut před osmou hodinou ranní mělo dojít v Chrudimi, na ulici Novoměstská k dopravní nehodě. Řidička s pravděpodobně malým bílým osobním vozidlem měla narazit do chodce, který přecházel po přechodu. Poté si vzájemně řekli, že jsou v pořádku a řidička s vozidlem z místa odjela. Dopravní policisté žádají uvedenou ženu, aby se jim přihlásila. Zároveň žádají, aby se ozvali další svědci, kteří nehodu viděli a mohli by svým svědectvím přispět k řádnému objasnění celé události. Kontaktovat policisty mohou na čísle 974 572 251 nebo prostřednictvím linky 158.
20. listopadu 2025
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje