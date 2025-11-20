Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Hledáme řidičku

Zeptala se, zda je vše v pořádku a pak odjela. 

Ve čtvrtek 6. listopadu 2025 pár minut před osmou hodinou ranní mělo dojít v Chrudimi, na ulici Novoměstská k dopravní nehodě. Řidička s pravděpodobně malým bílým osobním vozidlem měla narazit do chodce, který přecházel po přechodu. Poté si vzájemně řekli, že jsou v pořádku a řidička s vozidlem z místa odjela. Dopravní policisté žádají uvedenou ženu, aby se jim přihlásila. Zároveň žádají, aby se ozvali další svědci, kteří nehodu viděli a mohli by svým svědectvím přispět k řádnému objasnění celé události. Kontaktovat policisty mohou na čísle 974 572 251 nebo prostřednictvím linky 158.

20. listopadu 2025
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Odkazy do noveho okna

místo nehody

místo nehody 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 