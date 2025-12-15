Policie České republiky  

Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Chodec utrpěl zranění

Policisté hledají svědky páteční nehody. 

V pátek 12. prosince 2025 v 14:40 hodin v Hlinsku v místě křížení ulic Havlíčkova, Vinohradská a Táborská došlo ke střetu osobního vozidla s chodcem. Chodec byl poté transportován do nemocnice, řidič vyvázl bez zranění. Dopravní policisté žádají svědky nehody, případně řidiče, kteří místem projížděli a mají záznamy na svých palubních kamerách, aby se ozvali na tel. číslo 974 572 251 nebo prostřednictvím linky 158.

15. prosince 2025
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

foto 1 - místo DN

foto 1 - místo DN 

foto 2 - místo DN

foto 2 - místo DN 

