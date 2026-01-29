Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
PARDUBICKÁ POLICIE VARUJE
Jdete v neděli na Draculu nebo na Slavii?
Pardubická policie by ráda požádala návštěvníky dvou akcí – muzikálu Dracula v Enteria Aréně a sportovního klání FK Pardubice vs. FK Slavia Praha – které se konají v neděli 1. února 2026 večer (Dracula v 19 hod., fotbal od 18,30), aby zvážili, jakou dopravu zvolí. Obě akce se konají na téměř totožném místě v centru města a zaparkovat zde bude velký oříšek.
Proto žádáme návštěvníky obou akcí, pokud to bude jen trochu možné, aby zvolili dopravu městskou hromadnou dopravou. V centru Pardubic jsou dostupné tři parkovací domy (u Enteria Arény, za Domem hudby a na Karlovině), nicméně jejich kapacita bude nedostačující.
Na podzim loňského roku jsme podobnou souhru dvou akcí na zimním a fotbalovém stadionu měli a kolony v centru města pomalu popojížděly, až téměř stály i na hodinu. Dále řidiče upozorňujeme, že je stále uzavřen výjezd z ulice nábřeží Václava Havla (od lodi Arnošt na Wonkův most) a probíhá oprava a zúžení komunikace na mostě P. Wonky.
Pokud si nechcete nechat zkazit kulturní nebo sportovní zážitek stresem z dopravy a následného parkování, přijďte pěšky, odstavte vozidla na okrajích města a využijte prioritně MHD.
29. ledna 2026
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje