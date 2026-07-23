Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pardubice - pátrání
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném mladíkovi.
Pardubičtí policisté od nočních hodin pátrají po 19letém mladíkovi (pokud je odkaz neaktivní, osoba byla nalezena), kterého naposledy viděla jeho rodina včera, tj. ve středu 22. července 2026 okolo půl osmé večer doma, v městské části Jesničánky.
Mladík by na sobě mohl mít tmavou mikinu s kapucí, tmavé kalhoty a taštičku přes rameno. Je zhruba 180 cm vysoký, oproti přiložené fotografii má světlé ryšavé středně dlouhé vlasy a brýle.
Kdybyste mladíka někde viděli, volejte nám na linku 158.
23. červenec 2026 (14:30)
mjr. Ing. Markéta Janovská
tisková mluvčí policie Pardubického kraje