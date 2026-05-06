Pardubáci pozor!

Nepodceňujte zákaz vstupu do Červeňáku! Byla zde nalezena mina. 

Upozorňujeme zejména občany Pardubic, aby důsledně dodržovali zákaz vstupu do přírodní lokality Červeňák. V současné zde době probíhá revitalizace parku a pyrotechnický průzkum. Při něm byla dnes nalezena protitanková mina, kterou policejní pyrotechnici zneškodnili na místě. 

Během přítomnosti policistů na místě bylo vidět, že k parku, konkrétně k plotům, na kteých je zákaz vstupu, přicházejí lidé a přijíždějí cyklisté, kteří zřejmě běžně touto lokalitou chodí nebo jezdí. 

Chápeme, že uzavření na rok je dlouhá doba, ale dbejte na osobní bezpečnost, bezpečnost svých dětí i čtyřnohých miláčků. Neprobíhá zde jen pyrotechnický průzkum, ale i kácení stromů a jiné stavební činnosti. 

6. května 2026
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

