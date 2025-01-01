Policie České republiky  

Papoušek zdarma nebyl

Čtyřiašedesátiletá žena z Brněnska zaplatila jedenasedmdesáti platbách více než sto šedesát tisíc korun. 

Lákavý inzerát nabízející na sociální síti zdarma papouška žako upoutal pozornost čtyřiašedesátileté ženy z Brněnska. Kontaktovala prodejce a ten záhy začal požadovat platby. Nejprve chtěl příspěvky na přepravu a péči o zvíře. Následně i o zasílaná mláďata. Když už prodejce ptáka odeslal, sdělil, že v přepravní krabici posílá také prsten s brilianty. Žena tedy posílala další peníze. Během jediného měsíce tak odeslala v jedenasedmdesáti platbách více než sto šedesát tisíc korun. Její ztráta mohla být ještě vyšší. To kdyby nezasáhla banka, když žena požadovala odeslat na podezřelý účet pět tisíc euro. Tím se měla vyhnout trestnímu stíhání. Poškozená varování banky vyslyšela a případ oznámila policii.

por. Bohumil Malášek, 16. září 2025

