Papírová RZ na užitkovém nákladním vozidle
Policisté z dálničního oddělení Frýdek-Místek řešili i řidiče, který přes zákaz jízdy s přetíženým náklaďákem opět vyjel.
Policisté z dálničního oddělení Frýdek-Místek zjistili a řešili v posledních dnech tři ne zcela běžné případy. Řidič, kterému byla zakázaná jízda s kamionem pro přetížení, pokračoval po pár hodinách v jízdě. Jiné, tentokrát užitkové nákladní vozidlo, mělo registrační značku z papírového kartonu. U třetího zjistili policisté překročení délky, šířky i výšky soupravy, řidič navíc nedodržel bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku.
Zákaz jízdy s přetíženým náklaďákem, vyjel opět
Policisté zastavili kolem 16. hodiny na D48 v katastru Dobré nákladní vozidlo převážející dřevo. Nízkorychlostním kontrolním vážením zjistili, že aktuálně 50tunová souprava je o téměř 9 tun přetížena a řidič nemá pro jízdu s takovou „váhou“ na našich silnicích povolení. Zjistili ale také, že ten den v ranních hodinách řidiče pro takto přetížený kamion již řešili inspektoři Inspekce silniční dopravy, kteří mu zakázali další jízdu a uložili kauci. Muž evidentně zákaz nerespektoval a po několika hodinách opět vyjel. Policisté z dálničního oddělení Frýdek-Místek mu opět zakázali další jízdu do zjednání nápravy a za porušení předešlého zákazu mu uložili sankci 100 000 korun. Provozovatele oznámili na správní orgán a uložili kauci za více než 83 000 korun. Jelikož ji řidič na místě nezaplatil, zadrželi policisté registrační značky, které mu byly po uhrazení kauce vráceny.
Papírová registrační značka
Dálniční policisté řešili i jeden nevšední případ. Zastavili na D48 užitkové nákladní vozidlo. Již vizuální kontrolou zjistili, že něco není v pořádku se zadní registrační značkou. Nemýlili se, tabulka byla nahrazena registrační značkou vyrobenou z papírového kartonu a provizorně upevněna. Měla identickou značku, nechybělo označení státu. Důvodem náhradního řešení mělo být odcizení pravé tabulky v zahraničí. Policisté fiktivní registrační značku odňali. Navíc zjistili, že vozidlo je o několik set kilogramů přetíženo. Policisté zakázali s vozidlem další jízdu. Uložili řidiči pokutu 1 000 korun na místě za přetížení, kauci 5 000 korun kvůli registrační značce a oznámili věc do správního řízení.
Kamion delší, širší, vyšší. Řidič „přešvihl“ dobu řízení
Do třetice, policisté zjistili po zastavení a kontrole nákladního vozidla s návěsem jedoucího po D48, že je u něj překročena největší povolená délka, šířka i výška. Nejmarkantnější bylo „přešvihnutí“ délky soupravy, která byla 23 metrů namísto povolených 16,5 metru. Navíc, řidič nedodržel bezpečnostní přestávky v jízdě a doby odpočinku. Policisté uložili dopravci za tato porušení kauci v součtu ve výši 230 000 korun a oznámili ho na správní orgán. Řidiči uložili pokutu v příkazním řízení na místě ve výši 15 000 korun.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 3. února 2026