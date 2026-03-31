Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Palivové dřevo i peníze v nedohlednu
Muž přišel o 30 000 korun.
Jako podvod se ukázal nákup palivového dřeva z internetových falešných stránek. Poškozený si objednal palivové dřevo v hodnotě 16 000 korun. Následně ho telefonicky kontaktoval údajný zástupce firmy s tím, že má částku zaslat na bankovní účet společnosti. To poškozený udělal. Čekal ho další telefonát a tentokrát s tím, že u platby nebyl zadán variabilní symbol, a že má poškozený platbu zopakovat se správným variabilním symbolem a že až to udělá, první platbu mu vrátí. Příběh končí tak, že nakupující nemá ani peníze a ani palivové dřevo. Celkem přišel o 30 000 korun. Případ šetří policisté z obvodního oddělení České Budějovice, město.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
31. března 2026