Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Padesát let od tragédie, která se zapsala do historie Valašska
V neděli 9. srpna 2026 uplyne 50 let od nalezení těl dvou mladých žen.
V neděli 9. srpna 2026 uplyne 50 let od nalezení těl dvou mladých žen, jejichž tragický osud se nesmazatelně zapsal do historie regionu a později se stal inspirací pro film Smrt stopařek. Toto výročí si u pamětního kříže mezi Valašskými Klobouky a Brumovem-Bylnicí připomněli také policisté.
Událost z léta roku 1976 tehdy hluboce zasáhla nejen obyvatele Valašska, ale i širokou veřejnost. Příběh dvou mladých žen se stal jedním z nejznámějších případů své doby a dodnes zůstává součástí regionální paměti.
Místo, které bylo před padesáti lety spojeno s tragickou událostí, se za uplynulá desetiletí výrazně proměnilo. V lokalitě vznikla cyklostezka a odpočinková zóna. Nedaleko cesty dnes stojí vysoký dřevěný kříž doplněný lavičkami, který připomíná dvě mladé ženy, jejichž životní cesta zde předčasně skončila.
Pietního setkání se zúčastnil také kpt. v. v. Eduard Daněk, dnes osmaosmdesátiletý pamětník tehdejšího vyšetřování. Před padesáti lety patřil mezi policisty, kteří se podíleli na pátrání po stopách souvisejících s případem. Na událost dodnes nezapomněl. Vzpomíná, jak byl společně s kolegou vyslán z Brumova-Bylnice směrem ke slovenské hranici, aby prohledali příkopy podél komunikace a pátrali po možných důkazech. Jak sám říká, vyhrnuli si nohavice a šli. Podle jeho slov jde o vzpomínku, kterou nelze vymazat a která byla pro tehdejší dobu mimořádně otřesná.
Před půl stoletím bylo stopování běžnou součástí života mladých lidí a přirozeným způsobem cestování. Dnešní generace už tuto dobu téměř nezná. Přesto některé události zůstávají součástí paměti našeho regionu i po několika desetiletích.
Padesát let od tragické události si připomínáme nejen práci tehdejších vyšetřovatelů, ale především lidské osudy, na které by nemělo být zapomenuto.
5. srpna 2026, mjr. Šárka Trnková