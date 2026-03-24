Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Padělaný lékařský posudek odhalen, muž čelí obvinění
Kriminalisté z Litoměřic obvinili osobu pro padělaný lékařský posudek u žádosti o řidičské oprávnění.
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Litoměřicích se zabývali případem, který poukazuje na závažnost padělání úředních dokumentů. Na základě prověřeného poznatku od cizinecké policie začali vyšetřovat osobu cizí státní příslušnosti s přechodným pobytem na území České republiky.
Policisté od prvopočátku pracovali s informacemi, že dotyčný měl v rámci podání žádosti o řidičské oprávnění předložit příslušným úřadům falešný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tento dokument je přitom klíčovou součástí procesu získání řidičského oprávnění a jeho pravost je nezbytná pro zajištění bezpečnosti silničního provozu.
V rámci probíhajícího prověřování policisté analyzovali předloženou žádost a provedli výslechy všech zúčastněných osob. Na základě těchto úkonů se podezření o nepravosti dokumentu potvrdilo a dokument byl označen jako padělaný.
Na základě těchto zjištění bylo kriminalisty zahájeno trestní stíhání a dotyčné osobě bylo sděleno obvinění ze spáchání trestného činu. Jelikož mezitím obviněný opustil území České republiky a aktuálně se nachází v zahraničí, bylo mu obvinění doručeno prostřednictvím mezinárodní justiční spolupráce.
V případě, že bude jeho vina pravomocně prokázána, hrozí mu trest odnětí svobody až na dva roky.
Případ tak znovu připomíná, že pokusy o obcházení zákonných postupů při získávání oprávnění mohou mít vážné právní důsledky.
24. 03. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje