Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Padělané bankovky
Padělanou bankovkou se pokusil platit mladík z Havířova
Platba padělanou dvoutisícovou bankovkou rozjela prověřování policistů oddělení hospodářské kriminality územního odboru Karviná, na jejímž konci stála obvinění dvou mladistvých (16 a 17 let) ze spáchání provinění a dalších dvou mladých lidí (22 a 31 let) ze spáchání zvlášť závažného zločinu padělání a pozměnění peněz.
Během náročného a složitého rozplétání sítě a vazeb jednotlivých aktérů policisté zjistili, že v polovině července na základě žádosti svého kamaráda (22 let) měla dívka (17 let) z Havířova vytisknout na inkoustové tiskárně více než dvacet kusů dvoutisícových bankovek. Falzifikáty měly stejné sériové číslo, chyběly některé ochranné prvky a také rozměr neodpovídal. „Peníze“ pak měla kamarádovi předat. Ten jí měl ovšem sdělit, že bankovky jsou nekvalitní a zlikviduje je.
K tomu ovšem nedošlo. Dvěma falzifikáty měl prostřednictvím svého známého, kterému přiznal, že jde o padělky, „umořit“ dluh u jiného muže. Osoba, která peníze převzala, si nevšimla, že nejsou pravé.
Následně jej měl kontaktovat jedenatřicetiletý muž, který měl o koupi padělků zájem. Téměř všechny bankovky měl směnit za pět set korun a jeden balíček cigaret. Kriminalistům posléze uvedl, že je chtěl použít na nákup drog. Měl kalkulovat, že dealer nebude kontaktovat policii.
Zhruba ve stejné době použil jeden ze čtveřice obviněných (16 let) dvoutisícový falzifikát k platbě ve stánku rychlého občerstvení. Vzhledem k nekvalitnímu provedení prodejce okamžitě poznal, že se nejedná o pravou bankovku a kontaktoval policii.
Dvěma dospělým obviněným mužům hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Jelikož v případě postihu mladistvých pachatelů jsou trestní sazby poloviční, dívka a chlapec mohou být tedy odsouzeni až na čtyři roky.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 19. 9. 2025