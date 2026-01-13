Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Padělal doklad a teď ponese následky
Policisté z Litoměřic odhalili padělaný doklad díky důsledné kontrole.
Policisté z SPJ Ústí nad Labem a obvodního oddělení Litoměřice prokázali dne 10. ledna 2026 vysokou míru profesionality při běžném výkonu služby. Při rutinní kontrole totožnosti muže cizí národnosti, který narušoval veřejní pořádek, jim byl kontrolovanou osobou předložen občanský průkaz.
Předložený doklad však na první pohled neodpovídal svým provedením běžně známým znakům a proto hlídka pojala pochybnosti o jeho pravosti. Muže tedy společně s dokladem převezli na obvodní oddělení do Litoměřic. Zde se policisté nespokojili s pouhým předložením dokladu, ale rozhodli se ověřit jeho autenticitu ve spolupráci s cizineckou policií.
S touto policejní součástí bylo provedeno odborné ověření předloženého dokladu, kdy touto kontrolou bylo zjištěno, že se jedná opravdu o padělaný doklad. Dalším šetřením vyšlo najevo, že muž padělal svou státní příslušnost z důvodu, že pochází ze země, jejíž občané nemají povolen vstup na území České republiky bez splnění zákonem stanovených podmínek. Paděláním dokladu se vydával za občana státu, jehož příslušníci mohou na území České republiky vstupovat bez zvláštních povolení.
Na základě zjištěných skutečností bylo muži sděleno podezření ze spáchání trestného činu, za který mu podle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
Tento případ je ukázkou dobré a zodpovědné práce policistů, kteří se nenechali zmást dokladem, jenž se na první pohled mohl jevit jako pravý. Díky jejich všímavosti, znalostem a ochotě věnovat čas důkladnému ověření se podařilo odhalit padělaný doklad a zabránit možnému dalšímu protiprávnímu jednání.
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje