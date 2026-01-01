Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Padající led představuje velké nebezpečí
Nezapomínejte před jízdou zkontrolovat a očistit vůz.
Jihomoravští policisté přijali od začátku tohoto týdne už šest oznámení o nehodě, při které padající led z nákladního auta poškodil jiné vozidlo. Incidenty se naštěstí obešly bez zranění, velmi často však led odlétne z plachty na dálnici, kde ve spojení s vyššími rychlostmi může způsobit i zranění osádky poškozeného vozidla. V aktuálním mrazivém počasí tak zejména řidičům nákladních vozidel přibývá povinnost kontroly a odstranění ledu ze střechy před vyjetím. Opomenutí této činnosti může vést nejen k vysokým škodám, ale v případě zranění i k trestnímu postihu. Vzhledem k aktuálnímu sněžení připomínáme řidičům, aby si před každou jízdou vozidlo řádně očistili a zkontrolovali, zda jim na střeše nezůstává led a sníh.
por. David Chaloupka, 9.ledna 2026