Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Padající led představuje velké nebezpečí

Nezapomínejte před jízdou zkontrolovat a očistit vůz. 

Jihomoravští policisté přijali od začátku tohoto týdne už šest oznámení o nehodě, při které padající led z nákladního auta poškodil jiné vozidlo. Incidenty se naštěstí obešly bez zranění, velmi často však led odlétne z plachty na dálnici, kde ve spojení s vyššími rychlostmi může způsobit i zranění osádky poškozeného vozidla. V aktuálním mrazivém počasí tak zejména řidičům nákladních vozidel přibývá povinnost kontroly a odstranění ledu ze střechy před vyjetím. Opomenutí této činnosti může vést nejen k vysokým škodám, ale v případě zranění i k trestnímu postihu. Vzhledem k aktuálnímu sněžení připomínáme řidičům, aby si před každou jízdou vozidlo řádně očistili a zkontrolovali, zda jim na střeše nezůstává led a sníh.

por. David Chaloupka, 9.ledna 2026

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 