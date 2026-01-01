Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pád cestující v trolejbuse
Policisté hledají svědky nehody v Otrokovicích.
Zlínští dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, která se stala v úterý (28. 7. 2026) okolo desáté hodiny dopoledne v Otrokovicích.
K události došlo na křižovatce ulic tř. Osvobození a Nádražní. Řidička trolejbusu MHD, který vyjížděl ze zastávky a jel po hlavní silnici ve směru na Tlumačov, musela náhle zabrzdit, aby zabránila střetu s osobním automobilem, jehož řidič vyjížděl z ulice Nádražní taktéž směrem na Tlumačov. Ke střetu vozidel sice nedošlo, přesto došlo v trolejbuse ke zranění jedné z cestujících, která při brždění upadla.
Vyšetřování dopravní nehody není ukončeno a policisté žádají případné svědky nehody o jakékoliv informace, které se události týkají. Tyto přijmeme na kterékoliv policejní služebně, popřípadě prostřednictvím linky 158.
30. července 2026, nprap. Petr Jaroš