Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pád cestující v autobuse
Policisté hledají svědky, kteří by pomohli objasnit incident v autobuse.
V pondělí 13. července 2026 v 15:10 hodin došlo v obci Březová nad Svitavou v ulici Dlouhá pravděpodobně vlivem aktuální situace na silnici k pádu jedné cestující, která stála u zadních dveří autobusu. Před jedoucím autobusem mělo projet z vedlejší silnice vozidlo, pravděpodobně zn. Renault Laguna, modrošedé barvy. Řidič tohoto zatím neznámého vozidla na místě zastavil, nicméně jelikož nedošlo ke střetu s autobusem, z místa odjel.
Svitavští dopravní policisté žádají tohoto řidiče, aby se jim ozval. Stejně tak žádají, aby se ozvali cestující, kteří autobusem jeli a nebyli policisty ztotožněni a dále ať se ozvou případně další svědci, kteří by pomohli objastnit celou událost. Volat mohou na telefonní číslo 974 578 254 nebo prostřednictvím linky 158.
20. července 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje