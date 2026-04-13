Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pacientka se nevrátila z vycházky
Kriminalisté z územního odboru Plzeň venkov vyhlásili celostátní pátrání po pohřešované ženě.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=13300410260311
(Je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo ukončeno).
Jmenovaná je pacientkou Psychiatrické léčebny Dobřany, kde se léčí se svou nemocí. Dne 9. dubna 2026 se nevrátila z povolené vycházky po areálu léčebny. V současné chvíli by neměla být nebezpečná, ale při přerušení poskytnuté zdravotní péče by mohlo dojít ke zhoršení jejího zdravotního stavu.
Pohřešovaná je vysoká 165 - 170 cm, hubené postavy, má hnědé oči a hnědé krátké vlasy. Na sobě by měla mít světle zelenou bundu a bílou sukni.
Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv policejní služebnu nebo na tísňovou linku 158.
por. Ing. Eva Červenková
13. dubna 2026