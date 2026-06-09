Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pacient utekl z vycházky
Kriminalisté z územního odboru vyhlásili celostátní pátrání po pohřešovaném muži, který se nevrátil zpět do nemocnice.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=18280607260311
Je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno.
Pohřešovaný je pacientem Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, kde má dobrovolnou hospitalizaci. Dne 7. června utekl ze společné vycházky po areálu nemocnice a do současné doby se nevrátil. Ošetřující lékař trvá na jeho návratu z důvodu nezaléčeného zdravotního stavu ze závislosti na psychotropních látkách, neboť při absenci medikace by mohlo dojít ke zhoršení jeho zdravotního stavu.
Muž je zdánlivého stáří 30-35 let, vysoký cca 185 cm, štíhlé postavy, má zelené oči a hnědé vlasy po ramena. Při odchodu měl na sobě tmavou mikinu, tmavé kraťasy a tmavé botasky. Na pravé paži má tetování a také na pravé straně hrudníku
Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu nebo na tísňovou linku 158.
por. Eva Červenková
9. června 2026