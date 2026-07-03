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Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pacient se nevrátil z procházky

Kriminalisté z územního odboru vyhlásili celostátní pátrání po pohřešované osobě. 

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=16260702260311

Je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno.

Pohřešovaný je pacientem Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Dne 2. července se nevrátil z povolené vycházky a do současné doby se nevrátil. Bez medikace může u pacienta dojít ke zhoršení jeho zdravotního stavu.

Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu nebo na tísňovou linku 158.

por. Ing. Eva Červenková
3. července 2026

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