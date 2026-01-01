Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 

Pachové konzervy

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace: 

„a) Jaké je technické zařízení skladů, kde se pachové konzervy uchovávají (např. udržuje se nějaká teplota v těchto skladech, jsou pachové konzervy vystaveny přímému světlu, mohou být pachové konzervy uchovávány jedna na druhé atd.)

b) Poskytnutí znění policejního předpisů č. 313/2017, o pachové identifikaci; případně další změny tohoto předpisu.“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:

ad 1)
Skladování pachových konzerv je realizováno na pracovištích specializovaných na metodu pachové identifikace, která spadají pod krajská ředitelství Policie České republiky a probíhá v souladu s pokynem policejního prezidenta č. 313, ze dne 28. prosince 2017, o pachové identifikaci osob.

Pachové konzervy jsou umísťovány výhradně do skladových prostor určených specificky k tomuto účelu. Ukládají se v regálových systémech, přičemž je dbáno na jejich systematické a přehledné uspořádání v jedné řadě.

Sklady, v nichž jsou pachové konzervy uchovávány, mají charakter režimových prostor, do nichž je umožněn vstup pouze určeným a pověřeným pracovníkům. Dále je do skladů zamezen přístup slunečního záření.

Závěrem je třeba zmínit, že otisky pachových stop jsou skladovány odděleně od pachových vzorků osob a doplňkových pachových konzerv.

ad 2)
Pokyn policejního prezidenta č. 313/2017, o pachové identifikaci osob, byl žadateli poskytnut.


pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 6. 1. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 