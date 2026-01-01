Pachové konzervy
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
„a) Jaké je technické zařízení skladů, kde se pachové konzervy uchovávají (např. udržuje se nějaká teplota v těchto skladech, jsou pachové konzervy vystaveny přímému světlu, mohou být pachové konzervy uchovávány jedna na druhé atd.)
b) Poskytnutí znění policejního předpisů č. 313/2017, o pachové identifikaci; případně další změny tohoto předpisu.“
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům sdělila následující informace:
ad 1)
Skladování pachových konzerv je realizováno na pracovištích specializovaných na metodu pachové identifikace, která spadají pod krajská ředitelství Policie České republiky a probíhá v souladu s pokynem policejního prezidenta č. 313, ze dne 28. prosince 2017, o pachové identifikaci osob.
Pachové konzervy jsou umísťovány výhradně do skladových prostor určených specificky k tomuto účelu. Ukládají se v regálových systémech, přičemž je dbáno na jejich systematické a přehledné uspořádání v jedné řadě.
Sklady, v nichž jsou pachové konzervy uchovávány, mají charakter režimových prostor, do nichž je umožněn vstup pouze určeným a pověřeným pracovníkům. Dále je do skladů zamezen přístup slunečního záření.
Závěrem je třeba zmínit, že otisky pachových stop jsou skladovány odděleně od pachových vzorků osob a doplňkových pachových konzerv.
ad 2)
Pokyn policejního prezidenta č. 313/2017, o pachové identifikaci osob, byl žadateli poskytnut.
pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 6. 1. 2026