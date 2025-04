Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pachatele zadrželi na místě činu

JABLONECKO – Pachatele, který skončil až ve vazbě, policisté v Tanvaldu zadrželi na místě činu při vloupání do rekreační chaty. A měl toho nakonec na svědomí podstatně více.

Tento týden komisař ze Služby kriminální policie a vyšetřování v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 50letého muže jako obviněného ze spáchání přečinů krádež, krádež ve stádiu pokusu, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, který se v uplynulé době od 1. do 8. dubna dopustil na Tanvaldsku.

Obviněný si například v Dolním Maxově u vrat garáže rekreačního objektu, do kterého nakonec nevnikl, připravil podmínky pro dokonání trestného činu – odstranil vrchní visací zámek a částečně i bezpečnostní závoru. Pak se rozhodl po rozbití skleněné výplně okna vniknout do rekreační chaty v ulici Údolní v Desné, ze které odcizil různé věci – televizi, obraz i korálky. Možná se mu to v tu chvíli zdálo málo a tak po rozbití okna se vloupal v Desné ještě do kulturního objektu. Odtud si odnesl například i notebook, láhve s alkoholem a finanční hotovost.

Poté ovšem tanvaldští policisté tuto jeho aktivitu ukončili, a to i díky všímavému muži, který obviněného viděl, jak násilím vniká do rekreační chaty v Tanvaldě v ulici Údolí Kamenice, a policistům do Tanvaldu zavolal. Ti okamžitě vyjeli na místo. K uvedené rekreační chatě přijeli ještě v době, kdy se pachatel nalézal uvnitř a následně ho tedy zadrželi.

Obviněný svým jednáním způsobil škodu na odcizených věcech za více jak dvacet tisíc korun a na poškození zařízení ve výši přes pět tisíc korun.

V rámci prověřování kriminalisté zjistili, že obviněný během páchání uvedené trestné činnosti navíc řídil vozidlo Ford Tranzit i přesto, že má v současné době vysloven Magistrátem města Jablonec nad Nisou zákaz řízení motorových vozidel. Což ještě není vše. Obviněný se také uvedených majetkových skutků dopustil za situace, kdy byl za takové trestné činy již v uplynulých třech letech pravomocně odsouzen.

Po vyhodnocení všech okolností se komisař rozhodl podat státnímu zástupci podnět na podání návrhu k vzetí obviněného do vazby. Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou tento následný návrh státního zástupce dnes akceptoval a obviněného poslal do vazby. Policisté ho od soudu hned převezli do Vazební věznice v Liberci.

Na závěr samozřejmě děkujeme za spolupráci všímavému muži, který policistům v době páchání trestné činnosti nyní již obviněným neváhal a okamžitě policistům zavolal. Ti tak díky tomu, mohli okamžitě zakročit a pachatele na místě zadržet.





11. 4. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková muvčí, KŘP Libereckého kraje

