Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pachatelé vloupání ve Vodňanech dopadeni už po dvou hodinách
Díky rychlé akci zboží neskončilo za hranicemi.
Spoléhali zřejmě na tmu a rychlé nohy. Jenže policisté byli rychlejší. Dva muži, kteří se v noci na neděli 5. října 2025 kolem půlnoci vloupali do prodejny s elektronikou ve Vodňanech, skončili v poutech dřív, než stačili zmizet i s lupem.
Z obchodu si odnesli zboží v hodnotě přibližně 30 tisíc korun. S batohy plnými elektroniky z místa utekli a chtěli se brzy po činu dostat za hranice. Jejich plány ale zhatila okamžitá reakce policistů.
Na místo se sjely hlídky z Vodňan, Protivína i Městské policie Vodňany, přivolán byl také psovod ze Strakonic. Policisté začali analyzovat informace získané na místě činu a od majitele prodejny a rozběhli cílené pátrání.
Zhruba dvě hodiny po činu vodňanští policisté muže vypátrali. V době zadržení balili své věci a chystali se s lupem odjet za hranice. Před policií se ukrývali v domě a policistům ukázali místo, kde si věci schovali.
Rychlá akce policistů tak zabránila tomu, aby zboží v hodnotě desítek tisíc korun nenávratně zmizelo.
Oba muži skončili v policejní cele.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
6. října 2025