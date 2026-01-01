Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pachatelé vloupání do chatky odhaleni
Policisté z Veselí nad Lužnicí dopadli dva zloděje.
Policisté z Veselí nad Lužnicí úspěšně vyřešili případ vloupání do jedné chatky u řeky Lužnice. Ke skutku došlo počátkem června. Tehdy ještě neznámí pachatelé při procházce dostali nápad podívat se do cizí uzamčené chaty, a protože u sebe něměli žádné nářadí, došli si k jednomu z mužů domu pro aku vrtačku a na místo se společně vrátili. Pak se za použití násilí do objektu dostali. V chatě vzali rybářské náčiní, a pak místo činu opustili. Celková škoda, kterou způsobili, dosáhla výše 14 000 korun. Policisté na případu intenzivně pracovali a díky výborně odvedené práci již znají totožnost obou mužů (nar. 1995 a 2007), oba jsou z Táborska. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Podezřelí by tak měli do dvou týdnů stanout před soudem. Za trestný čin krádeže jim hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Policisté opakovaně upozorňují majitele nejen rekreačních objektů, aby si své obydlí vždy řádně zabezpečili V rámci projektu Zabezpečte se policisté radí, jak předejít tomu, že Vás navštíví nezvaný host.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
24. července 2027