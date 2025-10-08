Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pachatelé se zaměřovali na volně odložené věci ve vozidlech
Plzeňští policisté v uplynulých týdnech přijali několik oznámení o vloupáních do zaparkovaných vozidel na území města Plzně. Ke skutkům došlo převážně v nočních hodinách a pachatelé se zaměřovali na vozidla odstavená na veřejně přístupných parkovištích. Ve všech případech poškodili skleněné výplně dveří nebo oken a z vozidel odcizili různé předměty, především peníze, pracovní nářadí či doklady.
K prvnímu případu došlo 22. září. Dosud neznámý pachatel v Plzni, městské části Skvrňany, rozbil okno u vozidla Volkswagen Passat, vnikl dovnitř a odcizil finanční hotovost ve výši 35 tisíc korun, motorovou pilu v hodnotě 80 tisíc korun a vysílačku za 20 tisíc korun. Poškozené právnické osobě způsobil tedy celkovou škodu ve výši 140 tisíc korun.
Další vloupání do vozidla bylo oznámeno o dva dny později. Neznámý pachatel poškodil skleněnou výplň dveří u řidiče a z vozidla odcizil peněženku s osobními doklady, platebními kartami a finanční hotovostí 900 korun. Celková škoda činí 6 400 korun.
Při třetím vloupání zloděj opět rozbil skleněnou výplň dveří, tentokrát u vozidla značky Ford Focus a z tohoto odcizil peněženku s jednou mincí v hodnotě 10 korun. Poškozenému však způsobil škodu poškozením okénka ve výši 4 tisíce korun.
Další případ byl zaznamenán 30. září, kdy dosud neznámý pachatel překonal dveře do zavazadlového prostoru vozidla a odcizil nabíječku na notebook, tester součástek, měřicí šňůry se zlaceným hrotem a hodinářskou lupu. Poškozenému vznikla škoda odcizením v hodnotě 28 tisíc korun. Jiné stavební nářadí za téměř 10 tisíc korun odcizil dosud neznámý zloděj ze zavazadlového prostoru vozidla značky Opel.
K poslednímu případu došlo 5. října v Plzni městské části Doubravka. Krátce po půlnoci rozbil neznámý pachatel zadní skleněnou výplň pátých dveří vozidla Volkswagen Touran a z vozu odcizil úhlovou brusku, kterou následně zanechal nebo zapomněl u zaparkovaného vozidla. I přesto způsobil poškozenému škodu na rozbitém okénku a to ve výši 5 tisíc korun.
Plzeňští policisté se případy intenzivně zabývají a provádí veškeré potřebné úkony k vypátrání pachatelů. Zároveň apelují na všechny řidiče, aby byli obezřetní a nenechávali ve vozidlech žádné cenné věci, peníze, doklady, elektroniku ani pracovní nářadí. Pachatelé často využívají i krátké okamžiky, kdy majitel vozidla odejde například do obchodu či domu. Ponechání věcí na viditelném místě uvnitř automobilu je přímým lákadlem pro zloděje.
Policie proto připomíná, že vozidlo není vhodným místem pro ukládání cenností a opakuje: „Auto není trezor!“ Řidičům doporučujeme vozidla vždy řádně uzamykat, nenechávat v nich žádné cennosti, parkovat na osvětlených a frekventovaných místech a v případě podezřelého chování osob v okolí vozidel okamžitě volat na linku 158.
por. Michaela Raindlová
8. října 2025