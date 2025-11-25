Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pachatel z vozidla odcizil rybářské vybavení
Škoda se odhaduje na téměř 22 tisíc korun.
V noci na 24. listopadu 2025 řeší policisté z Vodňan případ vloupání do osobního vozidla Škoda Fabia, které bylo zaparkováno v ulici Dr. Hajného, na parkovišti před supermarketem Tesco. Dosud neznámý pachatel rozbil okénko automobilu a z jeho interiéru odcizil rybářské vybavení a batoh s kempovacími potřebami. Tím majiteli způsobil škodu dosahující bezmála 22 000 korun, z toho přibližně 20 000 korun představuje hodnota odcizených věcí.
Rybářské a kempovací vybavení bylo ponecháno volně na sedadle vozidla, což zřejmě pachatele přilákalo. Jak se říká – příležitost dělá zloděje. Policie se s podobnými případy setkává a odložené věci v autech jsou pro pachatele častým lákadlem.
Policie proto znovu připomíná několik zásad, které mohou podobným situacím zabránit:
- Nenechávejte ve vozidle žádné cennosti na viditelném místě. Stačí krátká chvíle a pachatel má příležitost ke krádeži.
- Uzamykání vozidla a zavírání oken je samozřejmostí, i při krátkém opuštění.
- V případě možnosti volit zabezpečené parkování (garáž, osvětlené místo), vždy dejte přednost bezpečnějšímu místu.
- Všimnete-li si podezřelé osoby pohybující se kolem vozidel, neváhejte kontaktovat Policii ČR na lince 158.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
25. listopadu 2025