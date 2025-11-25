Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pachatel z vozidla odcizil rybářské vybavení

Škoda se odhaduje na téměř 22 tisíc korun. 

V noci na 24. listopadu 2025 řeší policisté z Vodňan případ vloupání do osobního vozidla Škoda Fabia, které bylo zaparkováno v ulici Dr. Hajného, na parkovišti před supermarketem Tesco. Dosud neznámý pachatel rozbil okénko automobilu a z jeho interiéru odcizil rybářské vybavení a batoh s kempovacími potřebami. Tím majiteli způsobil škodu dosahující bezmála 22 000 korun, z toho přibližně 20 000 korun představuje hodnota odcizených věcí.

Rybářské a kempovací vybavení bylo ponecháno volně na sedadle vozidla, což zřejmě pachatele přilákalo. Jak se říká – příležitost dělá zloděje. Policie se s podobnými případy setkává a odložené věci v autech jsou pro pachatele častým lákadlem.

Policie proto znovu připomíná několik zásad, které mohou podobným situacím zabránit:

  • Nenechávejte ve vozidle žádné cennosti na viditelném místě. Stačí krátká chvíle a pachatel má příležitost ke krádeži.
  • Uzamykání vozidla a zavírání oken je samozřejmostí, i při krátkém opuštění.
  • V případě možnosti volit zabezpečené parkování (garáž, osvětlené místo), vždy dejte přednost bezpečnějšímu místu.
  • Všimnete-li si podezřelé osoby pohybující se kolem vozidel, neváhejte kontaktovat Policii ČR na lince 158.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
25. listopadu 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 