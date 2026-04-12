Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pachatel škodil ve stáji u dojnic
Policisté z Jindřichohradecka vyšetřují neobvyklý případ, pachatel látkou znehodnotil nadojené mléko.
Velmi neobvyklý případ vyšetřují policisté na Jindřichohradecku. Neznámý pachatel pravděpodobně minulé pondělí nebo úterý v areálu zemědělského družstva vnikl do plně robotické stáje s ustájenými dojnými kravami. Zde zatím nezjištěným způsobem podal dvěma desítkám krav speciální veterinární antibiotikum. Podaná látka následně kontaminovala nadojené mléko, které družstvo nemohlo použít. Družstvu tak pachatel způsobil škodu kolem 300 000 korun.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
12. dubna 2026