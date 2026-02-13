Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Pachatel série vloupání dopaden
Olomoučtí policisté objasnili sérii vloupání a minulý pátek ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 35letému muži z přečinů krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody.
Podezřelý má v období od 11. prosince do 2. ledna na svědomí krádeže v desítce provozoven a sklepních kójích v Olomouci. Vloupal se například do školy, zdravotnického zařízení nebo fitnesscentra.
Pro páchání své trestné činnosti využíval převážně nočních hodin. Ale přes den kradl také v obchodě s drogerií nebo oblečením. Z objektů odcizil například kávovar, robotický vysavač, alkohol, jako dvě láhve tequily nebo několik lahví sektu, boty, oblečení a také pár tisíc korun v hotovosti. Svým jednáním způsobil škodu odcizením ve výši 153 tisíc korun a poškozením ve výši čtvrt milionu.
Policisté na případech usilovně pracovali a pečlivě prověřovali všechny získané informace a poznatky. Díky tomu se jim podařilo vytipovat konkrétní osobu, která měla mít sérii vloupání na svědomí. Pětatřicetiletý muž se ke všem skutkům doznal.
Podezřelý má za sebou bohatou trestní minulost, převážně majetkového charakteru. Poslední trest si odpykal ve vězení, ze kterého vyšel v listopadu loňského roku. Trestní stíhání probíhá na svobodě.
V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí v krajním případě až tři roky za mřížemi.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
13. února 2026