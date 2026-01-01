Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pachatel přepadení čekal s nožem v autě
Kriminalisté už znají jeho totožnost, pomohl identikit.
Sestavení přesného identikitu zásadním způsobem přispělo k dopadení pachatele loupežného přepadení, které se odehrálo v neděli 19. července na parkovišti u jednoho obchodního domu v Českých Budějovicích. Majitel vozidla značky Volvo vyrazil na nákup a bohužel udělal zásadní chybu, zapomněl klíčky ve svém autě. Poté, co nakoupil, se do vozidla vrátil. Tady však na něj čekalo nemilé překvapení v podobě cizího muže, který se vynořil ze části auta a s nožem v ruce začal dotyčného ohrožovat. Jeho požadavek zněl jasně - klíče od auta majiteli vrátí poté, co mu muž zaplatí. Ten se však rozhodl bránit. Začali se hádat, podezřelý stále šermoval s nožem, muž se však nenechal zastrašit a výsledkem byl útěk agresora z místa činu s tím, že tam klíčky od vozu nechal. Poškozený následně kontaktoval policisty z obvodního oddělení Čtyři Dvory, kteří případ předali českobudějovickým kriminalistům.
Kriminalistům se díky výborným pozorovacím schopnostem poškozeného podařilo sestavit identikit podezřelého muže, který následně předali všem hlídkám policie a také strážníkům městské policie. Neuběhly ani tři dny, když byl z centra města České Budějovice hlášen obdobný případ. Poškozenou byla tentokrát žena, která rovněž nechala odemčené své auto, a když se k němu vrátila, viděla v něm sedět cizího muže. Prohledával jí zrovna kabelku, kterou tam nechala položenou. Neváhala a vytočila linku 156. Na místo se během chvíle dostavili strážníci, kteří ho chytili. Ihned jim došlo, že by mohl být tím mužem z identikitu, po kterém pátrali kriminalisté. Zavolali je proto na místo, kde se jejich správná domněnka potvrdila. Muž (nar. 1997) z Českokrumlovska se kriminalistům ke všemu přiznal, dokonce kriminalistům vydal i nůž, který při loupežném přepadení pár dní předtím použil. Kriminalisté jej proto obvinili z trestného činu loupeže, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Muž je stíhán vazebně.
V souvislosti s tímto případem policisté upozorňují řidiče, aby nikdy nenechávali své klíčky v automobilu a vždy ho řádně uzamkli. Pokud v autě máte zavazadla nebo kabelky, vždy je uložte do kufru. Nikdy je nepokládejte do auta tak, aby byly vidět. Právě to může zloděje přilákat. Škoda na rozbitém automobilu pak bývají mnohdy vyšší než na odcizených věcech. Nedávejte zlodějům šanci!
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz